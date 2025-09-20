Tiffany Trump’ın Türk Milyarderin Lüks Yatındaki Gizemli Tatili

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump ve kocası Michael Boulos, Akdeniz sularında unutulmaz bir tatil geçirdi. New York Times’ın haberine göre, çiftin konakladığı yer, Türk milyarder Ercüment Bayegan ile eşi Rüya Bayegan’a ait olan 90 metre uzunluğundaki Phoenix 2 adlı süper yat oldu. Bu lüks “yüzen saray”, iki helikopter pisti, spa merkezi, sinema salonu, kuaför ve geniş yemek alanlarıyla donatılmış VIP misafir odalarına sahip. 2010 yılında inşa edilen yat, 2019’da yenilenmiş ve başlangıç satış fiyatı 125 milyon euro olarak belirlenmişti. Haftalık kiralama bedeli ise 1.4 milyon doları buluyor.

BAYEGAN ÇİFTİ...

Bayegan çifti, Türkiye’nin köklü petrokimya devi Bayegan Ailesi’nin önde gelen yöneticileri olarak biliniyor. Aile şirketi, 85 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterirken, Libya petrol sektöründe de önemli bir rol üstleniyor. Ercüment Bayegan, Rahmi Koç’tan sonra Monaco Yat Kulübü’ne kabul edilen ilk Türk isim olarak dikkat çekiyor. Eşi Rüya Bayegan ise uluslararası enerji piyasalarında “Ortadoğu’nun en güçlü 50 ismi” arasında yer alıyor ve şirketin CEO’larından biri. Çift, kısa süre önce İstanbul’un Vaniköy semtinde bulunan tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı 32 milyon dolara satın almıştı. 2024 yılında ise Bayegan şirketi, polipropilen yatırımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en yüksek yatırımı yapan 10 firma arasında ödüllendirildi.

İŞ VE SEYAHATİN KESİŞİM NOKTASI

Tiffany Trump ve Michael Boulos’un yat tatili, tesadüfi bir lüks kaçamağı olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Tatil sırasında Libya’da petrol ve doğalgaz anlaşmalarının açıklanması, Bayegan’ların Libya’daki enerji faaliyetleriyle örtüşüyor. Michael Boulos’un babası Massad Boulos’un, Donald Trump tarafından Afrika Kıdemli Danışmanı olarak atanması ise bu bağlantıyı daha da güçlendiriyor. Trump ailesinin bu tatili, iş ve siyasetin kesişim noktasında bir buluşma olarak yorumlanıyor.

Ercüment ve Rüya Bayegan çifti, hem ticari başarıları hem de sosyal çevreleriyle Türkiye’nin en etkili isimlerinden biri. Monaco’dan Akdeniz’e uzanan lüks yaşamları, uluslararası ilişkilerde de köprüler kuruyor. Tiffany Trump’ın bu tatildeki anları, sosyal medyada yankı bulurken, perde arkasındaki enerji diplomasisi ise gözlerden kaçmıyor. Uzmanlar, bu tür bağlantıların küresel enerji pazarlarında yeni fırsatlar doğurabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi