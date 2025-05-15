Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş!

Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin üç polis hakkında ihmalleri nedeniyle dava açıldı. Savcılık, görev ihmali iddiasıyla polisler hakkında 2 yıla kadar hapis talebinde bulundu. Yunus Emre Geçti'nin gözaltında bulunduğu polis merkezinden kaçtığı anların fotoğrafları iddianameye girdi.

Son Güncelleme:
Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş!

İstanbul Ümraniye’de görev sırasında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüyle ilgili ihmali olduğu değerlendirilen üç polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Şüpheli polisler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş! - Resim : 1

GÖZALTINDA FİRAR ETTİ

Olay, 22 Eylül’de ‘motosiklet hırsızlığı’ şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Polis Merkezi’nden firar etmesiyle başladı. 26 ayrı suç kaydı bulunan Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmak istenirken çıkan arbedede polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Saldırı sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile Geçti’nin annesi P.G. yaralandı.

Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş! - Resim : 2

KELEPÇESİZ DIŞARI ÇIKARILDI

Hazırlanan iddianamede, Geçti’nin polis merkezinde gözaltında tutulduğu, ailesiyle görüştürülmek istenirken polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanarak kaçtığı belirtildi.

Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş! - Resim : 3

Şüpheli polis memurunun zanlıyı yalnız ve kelepçesiz şekilde dışarı çıkardığı, görüşme sırasında da gözetimsiz bıraktığı aktarıldı. Komiser Abdullah A.'nın ise olay anında amir odasında olduğu, gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve çevreyi izlemediği kaydedildi.

Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş! - Resim : 4

2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin, firari Geçti’yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına neden olduğu, zanlının bu silahla ateş ederek Şeyda Yılmaz’ı şehit ettiği iddianamede yer aldı. İhmalleri bulunduğu tespit edilen üç polis memuru hakkında, “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde MevlitŞehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde MevlitYurttan Haberler

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi, Acı Haberi Böyle Öğrenmiş! 'Başımdan Aşağı Kaynar Sular Döküldü'Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi, Acı Haberi Böyle Öğrenmiş! 'Başımdan Aşağı Kaynar Sular Döküldü'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Şehit Polis Dava Mahkeme İddianame
Son Güncelleme:
Sular Altında Kaldı... Adana'da Tarlaları Sağanak ve Dolu Vurdu Zirai Dondan Sonra Yeni Felaket!
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
MSB'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama: Silahlar Nasıl Teslim Edilecek? MSB'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor