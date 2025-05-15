Şeyda Yılmaz Şehit Edilmişti; İhmaller Zinciri Kare Kare İddianamede... Yunus Emre Geçti Gözaltından Böyle Firar Etmiş!

İstanbul Ümraniye’de görev sırasında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüyle ilgili ihmali olduğu değerlendirilen üç polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Şüpheli polisler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖZALTINDA FİRAR ETTİ

Olay, 22 Eylül’de ‘motosiklet hırsızlığı’ şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Polis Merkezi’nden firar etmesiyle başladı. 26 ayrı suç kaydı bulunan Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmak istenirken çıkan arbedede polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Saldırı sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile Geçti’nin annesi P.G. yaralandı.

KELEPÇESİZ DIŞARI ÇIKARILDI

Hazırlanan iddianamede, Geçti’nin polis merkezinde gözaltında tutulduğu, ailesiyle görüştürülmek istenirken polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanarak kaçtığı belirtildi.

Şüpheli polis memurunun zanlıyı yalnız ve kelepçesiz şekilde dışarı çıkardığı, görüşme sırasında da gözetimsiz bıraktığı aktarıldı. Komiser Abdullah A.'nın ise olay anında amir odasında olduğu, gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve çevreyi izlemediği kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin, firari Geçti’yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına neden olduğu, zanlının bu silahla ateş ederek Şeyda Yılmaz’ı şehit ettiği iddianamede yer aldı. İhmalleri bulunduğu tespit edilen üç polis memuru hakkında, “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA