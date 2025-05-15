Sular Altında Kaldı... Adana'da Tarlaları Sağanak ve Dolu Vurdu

Adana genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve ardından gelen dolu yağışı, birçok tarım alanında büyük zarara yol açtı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, Yüreğir başta olmak üzere Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde mısır, buğday, salatalık ve narenciye gibi ürünlere ciddi zarar verdi. Drenaj kanallarının yetersizliği nedeniyle bazı tarım arazileri tamamen su altında kaldı.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÇOK ZARAR GÖRDÜ'

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 yılının çiftçiler açısından oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz gün çok kuvvetli bir yağmur ve dolu yağışı oldu. Yüreğir ilçesinde bu yağışlar 10 mahalledeki tarlaları etkiledi. Şu anda mısır, karpuz, buğday, salatalık ve narenciye bahçeleri su altında. Buğdaylar zarar gördü. 2 gündür çiftçimiz tarlasında kanal açarak suyu akıtmakta. Bu sene drenaj temizliği çok iyi yapılmadığı için suyu 2 gündür zorla akıtıyoruz. Oradaki çiftçilerimiz afetten çok zarar gördü. 2025 yılı hep afetler yılı oldu” dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMI TEHDİT EDİYOR'

Doğan, küresel ısınmanın tarıma etkilerine dikkat çekerek, “Son yıllarda dünyada küresel ısınmanın etkileri daha fazla hissediliyor. Ülkemizde su krizi var. İkinci ürünler şu anda ekilmeyecek. Birinci ürünlere ve dikili fidanlara su ancak verilecek. Son yıllarda artan iklim değişikliği krizi dünyada tarımsal üretimi tehdit eder hale geldi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Doğan, çiftçilerin yaşanabilecek olası felaketlere karşı tek güvencelerinin tarım sigortası olduğunu vurguladı.

DON FELAKETİ 36 İLİ VURMUŞTU

Öte yandan, nisan ayında Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar ve soğuk hava etkili olmuştu. 36 kentte zirai don felaketi yaşanmıştı. Birçok üründe ciddi zarar oluşmuştu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirai don felaketiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'zirai don' olaylarının ardından Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektari gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil.

Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortasıyla çiftçi kayıt sisteminin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70’e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şûrası’nın açılışının yapılacağını belirterek, "Orada çiftçilerimizi ilgilendiren birçok konuya temas edeceğiz."

Kaynak: İHA