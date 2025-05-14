Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gıdalardaki Pestisitle İlgili Açıklama: Milli Güvenlik Meselesine Dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda konuştu. Tarım şurasında alınan bazı kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdalardaki antibiyotik ve pestisitlerle ilgili "Gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin mücadele yürüteceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gıdalardaki Pestisitle İlgili Açıklama: Milli Güvenlik Meselesine Dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. 81 ilimizde emek veren, alın teri döken çiftçilerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Üretimimize yaptıkları katkı için her bir kardeşimize kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza ve şura için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan 16 çalışma alanında kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Katılımcılar yoğun mesai harcayarak şurayı başarı ile neticelendirdi. Şura kararlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

Tarım faaliyetimizi geliştirecek kararların uygulama süreçlerini takip edeceğim. İklim krizinin etkilerini hissetmeye başladık. Tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor. Hangi ürünün nerede hangi miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Yeni bir destekleme modelimizi de devreye aldık.

TARIMSAL HASILATI 74 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK

Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını bilerek ekim planını buna göre şekillendiriyor. Hayvancılıkta da ilave desteklerimizi ilan ettik. Olumlu etkilerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz. Tarım sayımındaki irademizi de güçlü şekilde ortaya koyduk. Üretimin artması için 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025'te 62,3 milyar lira ödeme yaptık. 135 milyar lirayı bulacak yıl sonunda bu rakam. Ürettiğimiz tarım mahsullerinin bir çoğunda kendimize yeter durumundayız. Tarımsal hasılayı 3 kat artırarak 2024'te 74 milyar dolara yükselttik. Tarım ihracatımızı 32,6 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de 1 yılda yapılan toplam ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz.

'AĞAÇLANDIRMA YAPAN ÜLKELERDE AVRUPA'DA BİRİNCİSİYİZ'

Bütün bu üretimleri tarımı bitti denilen Türkiye yapıyor, saman ithal etti denilen Türkiye yapıyor. Tarımsal üretimi çöktü denilen Türkiye yapıyor. Daha akla vicdana sığmayan iddianın muhatabı olan tarım sektörümüz yapıyor. Tarım politikamızın merkezinde üretimin en temel faktörü olan su var. Suya 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların 3 katı baraj inşa ettik.

Sulamaya açılan 24 milyon dekar alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. 732 milyar yatırım büyüklüğüne sahip tesisleri milletin hizmetine sunacağız. 7.5 milyardan fazla fidan diktik bugüne kadar. En çok ağaçlandırma yapan ülkelerde Avrupa'da 1. dünyada 4.'yüz. Orman yangınlarına karşı hem insan hem makine hem teknoloji gücümüzü artırdık. Ağaçlandırmalarla ormanlarımız hem nicelik hem nitelik olarak geliştirdik. Tarım orman su ve hayvancılıktaki karnemizin başarılarla dolu olduğunu görüyoruz. Bu başarıda payı olan çiftçi ve üreticilerimize teşekkür ediyorum.

ŞURADA ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

Şurada alınan bazı kararları açıklamak istiyorum:

Tarımsal üretim planlamasında su ürünlerindeki stratejik ürün listesini genişleteceğiz. Yerli üretimle kritik ürün tedarikini güvenceye alacağız. Küçükbaşı kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyelerine çıkarmak için destekleri hayata geçireceğiz. Balıkçılık faaliyetlerini destekleyeceğiz. Hayvan ırklarının geliştirilip kullanımını sağlayacağız. Gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin mücadele yürüteceğiz. Ülkemiz merkezli bölgesel ve uluslararası tarım platformları kuracağız. ARGE merkezleri inşa edeceğiz. Dijital tarım ve ileri tarım teknolojileri ile bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz."

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