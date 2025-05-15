Prof. Dr. Bektaş'tan Büyük İstanbul Depremi İçin Kritik Uyarı: 'Marmara'daki Yanlış Hesap' Dedi, Tek Tek Açıkladı

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 'daha büyük bir deprem olacak mı?' sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Uzmanlar arasında bu konuda görüş ayrılıkları bulunsa da İstanbul, fay hatları üzerinde yer aldığı için her zaman deprem riski bulunuyor. Olası bir depremin 7 ve üzeri büyüklükte olacağı birçok profesör tarafından dile getiriliyor.

Son olarak Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki fay hatlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. 23 Nisan'da yaşanan depremde biriken enerjinin sadece yüzde 12'sinin boşaldığını söyleyen Prof. Dr. Bektaş, bu bölgede yaşanan ufak sarsıntılarla 'enerji kaçağı' olduğu ve bunun da olası depremin şiddetini düşüreceği söylemlerinin sadece varsayımlara dayalı olduğunu söyledi.

'SORUN ENERJİ MİKTARINDA'

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımı şöyle:

"Marmara'daki yanlış hesap. 23 Nisan M 6,2 depremiyle 1766 dan beri biriken enerjinin ancak yüzde 12'si boşalmış! Sorun boşalan değil, biriken deprem enerji miktarında. Neden?

1- Fay segmentlerinin doğrultuları ve derinlikleri boyunca hız değişimleri, kilitlenme derinlikleri ve kilitlenme dereceleri (deprem üretim bütçesi) tam olarak bilinmiyor.

2- 1766 dan beri fay segmentlerinin enerji biriktirdiği, deprem parametrelerinin değişmediği öngörülmüş. 3- Batı-Orta Marmara'nın enerji kaçağı (creep) ve diğer belirsizlikler varsayımlara dayalıdır."

kilitlenme dereceleri ( deprem üretim bütcesi ) tam olarak bilinmiyor.

2- 1766 dan beri fay segmentlerinin enerji biriktirdiği, deprem parametrelerinin değişmediği öngörülmüş.

3- Batı-Orta Marmaranın enerji kaçağı (creep) ve diğer belirsizlikler varsayımlara dayalıdır. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) May 15, 2025

'6.2'YLE ATLATMADIK'

Bir takipçisinin, "6.2 büyüklüğündeki depremle atlattık mı?" sorusuna ise Prof. Dr. Bektaş, "Hayır. Deprem enerji bütçesindeki belirsizlikten söz ediyorum." yanıtını verdi.