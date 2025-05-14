CHP Lideri Özel Açıkladı: 2 bin 79 Madenci Yaşamını Yitirdi 'Madencinin Hayatı Anne Duasına Bağlı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’daki programı devam ediyor. Soma’da 11 yıl önce gerçekleşen maden faciasının 11’inci yıldönümü dolayısıyla yapılan sempozyuma katılan Özel burada önemli mesajlar verdi. Özel “Her an benzer bir kazanın olabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz inadımızı, biz mücadelemizi, biz gücümüzü bırakırsak yıkıp geçecek zaten hepimizi” dedi.

CHP Lideri Özel, TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Soma’da düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’nda konuştu.

FAİK ÇETİN VE ALİ FAİK İNTER UNUTILMADI

Soma'daki facianın nedenlerine ve nasıl önlenebileceğine ilişkin konuşan Özel: “Kimse işten çıkarılmayacaktı, madenler yeterli güvenliği olana kadar devlet maaşları ödeyecekti. 2 bin 780 madenci bir SMS ile işten çıkarıldı, tazminatları için 5-6 yıl mücadele ettiler ve kurdukları Bağımsız Maden İş Sendikası'nın kurucusu Faik Çetin ile babasının hakkını arayan Ali Faik İnter, bu mücadelenin içinde geçirdikleri bir trafik kazası ile hayatlarını kaybettiler. Ondan sonra bütün Türkiye'nin vicdanı harekete geçti, ödemeler yapıldı” hatırlatmasında bulundu.

‘EVDEN VEDALAŞARAK ÇIKIYORLAR’

Yeni facialara karşı önlemlerin yetersiz olduğunu aktaran Özel “Bugün Türkiye'de 301 madencinin daha hayatını kaybetmemesi annelerinin duasına bağlı, eşlerinin kendi duasına bağlı. Evden yollarken vedalaşıyorlar, onların arkasından okunan dualara bağlı, evlatlarına bağışlanıp bağışlanmayacaklarına bağlı her an benzer bir kazanın olabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz” dedi.

‘YÜZDE 78’İ MADEN SAHASI’

Maden ocaklarının sayısındaki artışa dikkat çeken Özel “Karadeniz'e tepeden bakmaya insan utanıyor. Yanılmıyorsam Ordu'nun ya da Giresun'un toplam alanlarının yüzde 78'i maden aramasına açılmış durumda. AK Parti iktidarında bugüne kadar herhalde en büyük iş kazası ve hepimiz açısından en büyük kayıp Soma diye biliyoruz. 301 işçi o gün kaybedildi; en büyük kayıp, ölümlerin sıradanlaşması kaybıdır” diye konuştu.

‘6 SOMA DAHA OLDU’

Özel madenlerde gerçekleşen iş cinayetlerine ilişkin şu verileri paylaştı: “O günden bugüne 6 buçuk tane daha Soma oldu, kimsenin umurumda değil, çünkü teker teker ölüyorlar. Şu ana kadar 2 bin 79 madenci öldü. AK Parti döneminde 301'i Soma'da, geri kalan bin 778'i Ermenek'te, Şirvan'da, Amasra'da, çeşitli yerlerde ve Türkiye'deki çeşitli madenlerde daha düşük sayılarda, birer, ikişer, üçer, onar. İşte Şirvan'da 16, Amasra'da 41 kişi hayatını kaybediyor ve sonuçta 6,5 tane daha Soma oluyor. Farkında değiliz. En büyük kayıp AK Parti döneminde Soma değil; hafızalardaki kayıptır. Ölümlerin olağanlaşmasıdır, ölümlerin sıradanlaşmasıdır. Toplu halde haber değeri olmayan ölümün, canın bir kıymetinin olmamasıdır.”

Kaynak: ANKA