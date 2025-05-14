RTÜK ve HSK Seçimleri Genel Kurula Geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK ve HSK için gelecek hafta seçimler yapılacak. RTÜK için AKP, CHP ve İYİ Parti kontenjanından 3 kişi seçilecek. Belirlenen 15 aday arasından ise 5 HSK üyesinin seçimi gerçekleşecek. Partiler RTÜK için cuma gününe kadar isim bildirmek zorunda.

Seçimlerin gelecek hafta salı veya çarşamba günü yapılacağı belirtiliyor. RTÜK’e üye seçimi Genel Kurul’da gizli oylamayla yapılacak. Oylamada toplantı yeter sayısı olmak kaydıyla en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılacak.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

HSK üyeliklerine seçim ise Adalet ve Anayasa Komisyonlarında belirlenen 15 adayın arasından seçilecek. İlk turda 400 oy, bu koşul sağlanamadığı takdirde ikinci turda 360 oy bu koşul da sağlanamadığı takdirde en çok oy alanlar arasından kura çekimi yapılacak.

Genel Kurulda isimleri oylanacak 15 aday şöyle: "Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım."

Bu adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oylamayla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

Kaynak: ANKA