AKP'li Belediye Başkanı, MHP'li Eski Başkanı Yolsuzlukla Suçladı: 'Eski Borçların Yarısı Naylon Fatura'

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi MHP’den AKP’ye geçmişti. Belediye Başkanlık koltuğunu MHP’li Osman Türkyılmaz’dan devralan AKP’li Ahmet Sungur, geçmiş dönemden kalan borçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BORÇLARIN YARISI NAYLON FATURA'

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; belediyenin 1 milyar 107 milyon lira borcu olduğunu ve her gün belediyeye haciz geldiğini söyleyen AKP’li Sungur, borçların yarısının ise naylon fatura olduğunu belirtti. Borçları ödemek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Sungur, şunları söyledi:

“Bu olayın tek kelime özeti resmen hacizle boğuşuyoruz. 103 tane haciz dosyamız var, 66 tanesi işlemde. Ağustos aynın 6’sında hacizler nedeniyle ilk defa belediye arsalarımız satışa çıkıyor. Bu da belediyenin ayrı bir borç yükünün altına girmesine sebep olmuş durumda. Ben iddia ediyorum 1 milyar 107 milyon borcun en kötü ihtimalle yüzde 50’si naylon fatura. Bur kadar da iddialı konuşuyorum. Hemşehrilerimiz sabırsızlıkla bizim yapacağımız işleri bekliyorlar. Yollarımızı şuanda yüzde 80 civarında bitirmek üzereyiz. Allah razı olsun vatandaşımızın sabırla bekledi.”

'66 ARAÇ ÜZERİNDE HACİZ VAR'

“Belediyemizin bir santim arazisi yok ki üzerinde haciz olmayan” diyen Sungur, şöyle konuştu:

“Sıralarımızın üzerinde haciz olduğu gibi belediyemize ait olan 66 araç üzerinde haciz işlemi var, yakalama, tedbir kararları var. Trafiğe zaten çıkmıyor ancak şunu da söylüyoruz ki, biz buraya makam mevki için gelmedik, batmış bitmiş olan neredeyse satılmak üzere olan bit Yahşihan’ı kurtarmak için geldik. Allah’a hamd olsun ki yetişmişiz, gelmişiz. Belediyemize ve ilçemize sahip çıktık. Borç yükünün altından kalkmak için zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı elde ettiğimiz takdirde de gerçek olan borçları ödeme gayretinde olacağız.”

31 Mart 2024 seçimlerinde AKP’li Mehmet Sungur yüzde 41,58, MHP’li Osman Türkyılmaz yüzde 36, 48 oy almıştı.