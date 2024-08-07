'Türkiye’nin Şeffaflık Karnesi' Kırıklarla Dolu! Surinam, Tanzanya, Lesotho... Hepsinin Gerisinde Kaldık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'Türkiye'nin Şeffaflık Karnesi'ni yayımladı. Raporda Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi ile Dünya Bankası’nın Dünya Yönetişim Endeksi'nden faydalanıldı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'ne göre Türkiye 2012 yılından bu yana yolsuzluk alı endeksinde düşüşte. 2010'lu yılların başında yolsuzlukla mücadelede 50’li sıralarda olan Türkiye 2023 yılında 180 ülke arasında 115’ inci sıraya düştü. Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı.

Endeksten dikkat çeken veriler ise şöyle:

20 ülkenin yer aldığı G20 ülkeleri içinde 18. sırada. Geride bıraktığı iki G20 ülkesi Rusya ve Meksika.

37 OECD ülkesi arasından 36. sıradadır. Geride bıraktığımız tek ülke Meksika.

180 ülke arasında 115. sırada. Türkiye bu sıralama ile Surinam, Tanzanya, Lesotho, Vietnam, Kolombiya gibi ülkelerin de gerisinde yer alıyor.

Dünya Bankası’nın Dünya Yönetişim Endeksi'ndeki verilere göre ise Türkiye'nin geri gidişi 2008 yılında başlıyor. Türkiye 2005 yılında 'ifade özgürlüğü ve hesap verebilirlik' açısından 200'ün üzerindeki ülkenin yüzde 50,96’sından daha iyi konumdayken 2022 sonu itibariyle ülkelerin sadece yüzde 23,19’undan daha iyi ama yüzde 76,81’inden daha kötü duruma gelmiş durumda.

Türkiye, “Hukukun Üstünlüğü” alanında özellikle 2014 yılından itibaren dünya genelinde hızlı bir geriye gidiş yaşadı. 2004 yılında tüm ülkelerin yüzde 57,21’inden daha iyi konumda iken 2022 sonunda artık sadece yüzde 36,79’undan daha iyi konumda yer alıyor.

Dünya Bankası’nın Dünya Yönetişim Endeksi'ne göre, 2013 yılından itibaren Türkiye, yolsuzlukla mücadele açısından dünya ülkeleri arasında sürekli gerileyen ülke konumuna düştü. 2011 yılında Türkiye yolsuzlukla mücadele alanında ülkelerin yüzde 61,61’inden daha iyi konumda iken 2022 sonu itibariyle sadece yüzde 34,91’inden daha iyi konumda yer aldı.

Endekse göre, Türkiye'nin 2014 yılından 2023 yılına geçen on yılda kamu alımlarında yıllar itibariyle şeffaflığın, dolayısıyla da rekabetçiliğin azaldığı görülüyor. Yine rapora göre, Türkiye'de 2018 yılından bu yana vergi harcama raporları yayımlanmıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem