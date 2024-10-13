AKP'li Belediyenin Hayvan Barınağında Skandal Üstüne Skandal: Katliama Tepki Gösterenlere Bıçak!

Hayvan hakkı savunucuları, canlılara tarihi geçmiş mamalar verildiği ve hayvanların yaşamını yitirdiği iddiaları üzerine Ümraniye Belediyesi’ne bağlı hayvan bakımevine akın etti. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü, kimliği belirsiz bir kişinin hayvan hakkı savunucularına bıçak çektiğini belirtti.

Gebze Belediyesi’nde gerçekleşen hayvan katliamının ardından bu kez de Ümraniye Belediyesi, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ndeki canlıların içler acısı durumuyla gündeme geldi. Yaşam savunucuları bakımevinde kedilere tarihi geçmiş mamalar yedirildiği, küçük köpeklerle büyük köpeklerin aynı alana konarak birbirlerine zarar vermesine neden olduğunu aktardı. Yaşam savunucuları bazı hayvanların kötü koşullardan dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaşanan katliama ilişkin açıklama yapan şarkıcı Seren Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Üzgünüm pazar pazar yayınlamak durumunda kalıyorum ama biz bu barınakları gönüllülerle birlikte artık takibe aldık, almak zorundayız. Burası da Ümraniye Belediyesi, AKP'ye ait. Yine burada da katliam var. Bu barınağı da boşaltıyoruz. Sakın hayvanları yok etmeyin, hepsinin kaydı var. Yarın gelip alacağız. Tüm gruplar, gönüllüler yönlenelim..."

YAŞAM SAVUNUCULARINA BIÇAK ÇEKİLDİ İDDİASI

Yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine bakımevine birçok yaşam savunucusu gitti. Yaşam hakkı savunucularının bakımevinde toplanması üzerine buraya çok sayıda polis ve zabıta ekibi de sevk edildi. Yaşam hakkı savunucularının barınaktan kolluk kuvvetleri zoruyla uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu da bakımevine giderek yaşananları kayda aldı. Okuducu, kimliği belirsiz bir kişinin yaşam hakkı savunucularına bıçak çektiğini belirterek o anları kayda aldı. Ayrıca zabıta biriminin de gözaltı yapmaya çalışıldığı aktarıldı.

‘50-100 KADAR KEDİ ÖLÜSÜ VARDI’

Okuducu Gerçek Gündeme yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz zaten belirli aralıklarla bu barınağa gidiyoruz. Arkadaşlarımız hayvanların öldüğünü fark ediyorlar. Bugün de yoğun bir kalabalıkla gidince toplu şekilde içeriye girdik. Kapılar açılınca içeride dehşet verici görüntüyle karşılaşıldı. Onlarca ölmüş kedi, onlarca ölmek üzere kedi ve köpek. 50-100 arası ölmüş kedi vardı.”

‘ELİMİZDE ÖLEN KEDİ VARDI’

Hayvanseverlerin barınakta bir sahiplenme hareketi başlattığını belirten Okuducu “Gönüllüler teker teker hayvanlara bakıp oradan çıkartmaya çalışıyorlar. Orada hayvan bırakmamaya çalışıyor. Daha çok kedi var burada. 3-5 köpeğin olacağı alana 20-30 köpek koyuyorlar. Çoğu hasta, zaten her yer pislik içinde. Buraya gittiğimizde elimizde ölen kedi oldu. Gönüllüler onları çıkartıyordu. Polisler, zabıtalar kenardaydı. Hayvan hakları savunucuları sahipleniyordu hayvanları. Sakin bir hava vardı. Bu sırada bir kişi gelip burayı provoke etti, bıçak çekti. Bu kişi daha sonra polisler tarafından oradan götürüldü. Bu sırada şikayetçi olanı da oradan götürdüler. Bıçak çeken de bıçak çekilen de götürüldü” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: GERÇEK DURUM ÇARPITILIYOR

Ümraniye Belediyesi tarafından, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı ve yanlış bir izlenim oluşturulduğu belirten açıklamada bulundu. Açıklamada, bakımevinin haftanın 6 günü belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açık olduğu ve bu zaman dilimlerinde sahiplendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yasal işlem başlatılacağını kaydedilen açıklamada şöyle dendi: “Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem