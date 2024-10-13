Anayasa Çıkışı Gündem Olmuştu: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Geri Adım Attı, 'Algı Operasyonu' Dedi

Anayasa'nın değiştirilemez maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek tepki alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk açıklama geldi. Kurtulmuş, ""Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor." dedi.

Son Güncelleme:
Anayasa Çıkışı Gündem Olmuştu: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Geri Adım Attı, 'Algı Operasyonu' Dedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini hakkında "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" söyleri tepki topladı.

Açıklamalarının ardından Kurtulmuş açıklamalarda bulunuyor. Kurtulmuş'un sözlerinden satır başları:

"Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin.

İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir. "

AYRINTILAR GELİYOR....

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Skandal Açıklama: 'Anayasa'nın 3'üncü Maddesi Değiştirilsin'TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Skandal Açıklama: 'Anayasa'nın 3'üncü Maddesi Değiştirilsin'Güncel
CHP'den Numan Kurtulmuş'a '3. Madde' TepkisiCHP'den Numan Kurtulmuş'a '3. Madde' TepkisiGüncel

Etiketler
Numan Kurtulmuş TBMM Anayasa
Son Güncelleme:
Ankara'da Çok Konuşulacak İddia! 'Öcalan İçin Ev Hazırlığı Yapılıyor' Ankara'da Çok Konuşulacak İddia! 'Öcalan İçin Ev Hazırlığı Yapılıyor'
Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor
Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş
'Sur Katliamı'nda Ayin mi Yapıldı? Polisten Kritik Açıklama 'Sur Katliamı'nda Ayin mi Yapıldı?