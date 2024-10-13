Anayasa Çıkışı Gündem Olmuştu: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Geri Adım Attı, 'Algı Operasyonu' Dedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini hakkında "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" söyleri tepki topladı.

Açıklamalarının ardından Kurtulmuş açıklamalarda bulunuyor. Kurtulmuş'un sözlerinden satır başları:

"Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin.

İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir. "

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