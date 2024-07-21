Velayet Davasında Yeni Gelişme: Deniz Akkaya'nın Kızının İfadesi Ortaya Çıktı

"Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söylemiş, eski eşini "bir ruh hastası" şeklinde anarak, daha önce arkadaşının kredi kartını patlatan kızı hakkında şu iddiaları dile getirmişti:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın."

BAKANLIK OLAYA MÜDAHİL OLMUŞTU

Deniz Akkaya'nın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenilmişti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

AKIL SAĞLIĞINA SAHİP RAPORU DÜZENLENDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Ayşe, gizlice İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen Ayşe hakkında 15 yaşında olduğu ve işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

BABASI VELAYETİ İSTEDİ

Öte yandan Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Aile Mahkemesinin kurduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtilmişti. Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer alan rapora dair yeni bir bilgi daha öğrenildi.

ANNESİYLE KALMAKTANSA KURUMDA KALMAYI TERCİH ETTİ

Akkaya ile Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında, Sosyal Hizmetler uzmanıyla yapılan görüşme sonrasında hazırlanan raporda Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin "Velayetim babama verilirse annemle görüşmek istemiyorum. Eğer velayetim annemde kalırsa kurumda kalmak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın davayı kazanması halinde kendisinden hesap soracağından endişe duyan Ayşe, babasıyla yaşamak istediğini tekrar etti.

Raporun değerlendirme kısmında ise Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'in kızının hayatında yeni bir düzen kurmak için planlarının bulunduğu, maddi, manevi ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilecek olanaklara sahip olduğuna yer verildi. Fakat Deniz Akkaya'nın görüşmeye katılmaması sebebiyle velayete dair değerlendirmede bulunulamadı. Mahkeme, velayete ilişkin kararını ise tüm deliller toplandıktan sonra verecek.