Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Yaptıkları ve söyledikleriyle her zaman gündem olan başarılı müzisyen Kalben GQ Men of the Year gecesine katılan ünlüler arasında yer aldı.

Burada kameralar karşısına geçen Kalben tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine bıyık makyajı yaparak erkek kılığına giren Kalben gazetecilerin bu konu özelinde sorduğu soruyu da yanıtladı.

'BEN BİR GÜN ADAM OLAYIM BELKİ İŞE YARAR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Kalben'in soruya verdiği cevap ise tarzından daha dikkat çekiciydi. Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, bir gün adam olayım belki bir işe yarar diye düşündüm ve belki daha rahat, daha özgür hissederim diye düşündüm" dedi.