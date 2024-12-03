Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Yaptıkları ve söylemleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Kalben, GQ Men of The Year törenine bıyık takarak katıldı. Tarzıyla gözleri üzerine çeken Kalben'in verdiği mesaj da dikkat çekti. Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, bir gün adam olayım belki bir işe yarar diye düşündüm ve belki daha rahat, daha özgür hissederim diye düşündüm" dedi.

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Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Yaptıkları ve söyledikleriyle her zaman gündem olan başarılı müzisyen Kalben GQ Men of the Year gecesine katılan ünlüler arasında yer aldı.

Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti - Resim : 1

Burada kameralar karşısına geçen Kalben tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine bıyık makyajı yaparak erkek kılığına giren Kalben gazetecilerin bu konu özelinde sorduğu soruyu da yanıtladı.

Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekti - Resim : 2

'BEN BİR GÜN ADAM OLAYIM BELKİ İŞE YARAR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Kalben'in soruya verdiği cevap ise tarzından daha dikkat çekiciydi. Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, bir gün adam olayım belki bir işe yarar diye düşündüm ve belki daha rahat, daha özgür hissederim diye düşündüm" dedi.

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