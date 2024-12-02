Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu! Eşini Değil Kardeşini Seçti, Kriz Çıktı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç'ın boşanacakları konuşulurken, ikilinin arasında yaşananları Müge Dağıstanlı anlattı. Mosso'nun bütün ekibini değiştirme kararı alarak her şeyi organize edecek kişiyi eşi değil kardeşi olarak seçmesiyle kriz yaşandığı ortaya çıktı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu! Eşini Değil Kardeşini Seçti, Kriz Çıktı

YouTube'da yeniden yorumladığı şarkıların büyük kitlelere ulaşmasıyla tanınan ve büyük şöhret yakalayan şarkıcı Melek Mosso ve geçen yıl evlendiği model eşi Serkan Sağdıç'tan gelen hamle boşanma dedikodularının fitilini ateşledi. İkilinin sosyal medyada birlikte oldukları fotoğraflarını silip birbirilerini takipten çıkmaları kafaları karıştırdı.

Sosyal medyada olayla ilgili spekülasyonlar yayılırken, Aramızdan Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı, ünlü çiftin ayrılığının nedeninin kesinleştiğini açıkladı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu! Eşini Değil Kardeşini Seçti, Kriz Çıktı - Resim : 1

'HER ŞEYİ KARDEŞİNE EMANET ETTİ'

Dağıstanlı, "Melek Mosso ardı ardına sahnede büyük işler yapan biri. Bütün sıkıntı burada da Melek Mosso'nun iyi para kazanması, kariyerinin yıldız hale gelmesi. Eşinin kendisine yardım etmesi. Melek Mosso kısa bir süre önce bütün ekibini değiştiriyor. Her şeyi organize edecek kişiyi kardeşi olarak seçiyor bu durumda da bir kriz çıkıyor" sözleriyle yaşanan krizi anlattı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu! Eşini Değil Kardeşini Seçti, Kriz Çıktı - Resim : 2

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