Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Herkesi Şaşırttı! Boşanma Davası Açmışlardı, ‘Hayırlı Olsun’ Diyerek Duyurdu

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, kısa süre önce boşanacaklarını duyurmuştu. Genç çiftin boşanmada davasında yeni bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Herkesi Şaşırttı! Boşanma Davası Açmışlardı, ‘Hayırlı Olsun’ Diyerek Duyurdu

4 yıl önce nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan üzen haber gelmiş, Uğur Akkuş sosyal medya hesabından boşanacaklarını duyurmuştu.

“HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ”

Yaptığı paylaşımda Ebru Şallı’yı iğneleyici ifadeler kullanan Akkuş “Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim” ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Herkesi Şaşırttı! Boşanma Davası Açmışlardı, ‘Hayırlı Olsun’ Diyerek Duyurdu - Resim : 1

“EVLİLİĞİMİZİ BİTİRME KARARI ALDIK”

Akkuş’un paylaşımının ardından gözler Ebru Şallı’ya çevrilmiş, Şallı ise şu açıklamayı yapmıştı: Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Herkesi Şaşırttı! Boşanma Davası Açmışlardı, ‘Hayırlı Olsun’ Diyerek Duyurdu - Resim : 2

Yakın zamanda Tarkan konserinde görüntülenen Şallı, en sevdiği Tarkan şarkısı için 'Sevdanın Son Vuruşu' demişti. Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a gönderme yaptığı iddia edilmişti.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Herkesi Şaşırttı! Boşanma Davası Açmışlardı, ‘Hayırlı Olsun’ Diyerek Duyurdu - Resim : 3

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla boşanma davasını geri çektiğini duyurdu.

Akkuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğime ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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