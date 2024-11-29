AKP'de Olaylı Kongre! ‘Yöneticiler Gözaltına Alındı’ İddiası

AKP’ye ilişkin ortaya atılan iddia, partiyi hareketlendirdi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı isimler önerdi. Ayaydın’ın bu isimleri önermesi ise parti içinde karışıklık çıkmasına sebep oldu.

AKP’nin Muğla kongresinde kavga çıktı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isim önerisinde bulunduğu iddiası sonrasında tartışma yaşandı. Bodrum, Fethiye ve Milas’ta partililer isyan etti. İddiaya göre, gerilim sonrası bazı yöneticiler ise gözaltına alındı.

İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Çıkan kargaşanın ardından AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, il başkanlığı için yeniden aday olmayacağını belirterek, istifa etti. Akça, görevinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı: ‘AK Parti de görev değil gönül esastır’ şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum.

“SİZ ÇILDIRMIŞ OLMALISINIZ”

Adalet Bakanlığı’na, başsavcılığın bir siyasi çekişmede taraf olmaması çağrısında bulunan Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Zihni Çakır “Siz çıldırmış olmalısınız. Delege listelerini polis korumasıyla almak yetmedi, evlatlara gözaltılar başladı. İnsanlara yapılan bu zulmü, sırf kolpacı bir AKP düşmanının dayatılmasına karşı çıkıyorlar diye reva görülen bu zulmü Erdoğan’ın bilgilendirilmesi halinde nasıl karşılayacağını hepimiz biliyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Çakır, daha sonra da Fethiye'deki kongrenin iptal edildiğini söyledi.

Aklı selim galip geldi ve Fethiye Kongresi iptal edildi.

Umarım bu Kadir Sarıhan denen partiden ihraç edilmiş kolpacı ile ilgili de yanlıştan dönülür @Akparti ... https://t.co/toxMX9ztbZ — ZİHNİ ÇAKIR (@zcakir27) November 28, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem