İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığına 'Terör Örgütü Lideri Öcalan' Talimatı

Adalet Bakanlığı'nın, DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruyu kabul ettiği iddiası gündem olurken, hem bakanlık hem de DEM Parti söz konusu haberleri yalanladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında DEM Partililerle Abdullah Öcalan’ın bir an önce yüz yüze görüşmesi gerektiğini söylemesinin ardından dikkat çeken bir kulis yazdı.

'GEÇMİŞTE YAŞANANLAR TEKRARLAMASIN'

DEM’li yöneticilerin İmralı ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıcak baktığını yazan gazete, Erdoğan’ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşerek, ziyaretle ilgili izin sürecinin hızlandırılması talimatını verdiğini öne sürdü.

Ayrıca Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrarlamaması adına yeni sürecin “temkinli ve dikkatli” yürütülmesi talimatını verdiği de iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi