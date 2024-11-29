2,5 Yıl Önce Yalı Çapkını'nı Reddetmişti... Kader Ağlarını Ördü, Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu

Star Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da ekran yolculuğuna devam ediyor. Dizide son olarak Ersin Arıcı’nın canlandırdığı Abidin karakteriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Abidin’in, Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) yeğeni çıkmasının ardından diziye şimdi de yeni bir kadın karakter dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; usta oyuncu Rozet Hubeş, Abidin’in annesi “Çiçek” rolüyle Yalı Çapkını’na dahil oldu. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

'HATTUÇ HALA' OLACAKTI

Dizinin oyuncu kadrosu belirlenirken Rozet Hubeş’e "Hattuç Hala" rolü teklif edilmişti. Ancak o dönem rol aldığı tiyatro oyununun yoğun programı nedeniyle Rozet Hubeş teklifi kabul edememişti. Usta oyuncu, 2,5 yıl sonra Yalı Çapkını’na katıldı.