2,5 Yıl Önce Yalı Çapkını'nı Reddetmişti... Kader Ağlarını Ördü, Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu

Üçüncü sezonuyla reytinglerde kan kaybeden Yalı Çapkını dizisine bir oyuncu daha dahil oluyor. Dizide Abidin karakterinin annesi "Çiçek" rolünü oynayacak isim Rozet Hubeş olurken, bu durum ilginç bir tesadüfü gündeme getirdi.

2,5 Yıl Önce Yalı Çapkını'nı Reddetmişti... Kader Ağlarını Ördü, Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu

Star Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da ekran yolculuğuna devam ediyor. Dizide son olarak Ersin Arıcı’nın canlandırdığı Abidin karakteriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Abidin’in, Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) yeğeni çıkmasının ardından diziye şimdi de yeni bir kadın karakter dahil oluyor.

2,5 Yıl Önce Yalı Çapkını'nı Reddetmişti... Kader Ağlarını Ördü, Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; usta oyuncu Rozet Hubeş, Abidin’in annesi “Çiçek” rolüyle Yalı Çapkını’na dahil oldu. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

2,5 Yıl Önce Yalı Çapkını'nı Reddetmişti... Kader Ağlarını Ördü, Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu - Resim : 2

'HATTUÇ HALA' OLACAKTI

Dizinin oyuncu kadrosu belirlenirken Rozet Hubeş’e "Hattuç Hala" rolü teklif edilmişti. Ancak o dönem rol aldığı tiyatro oyununun yoğun programı nedeniyle Rozet Hubeş teklifi kabul edememişti. Usta oyuncu, 2,5 yıl sonra Yalı Çapkını’na katıldı.

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