Araç Sahipleri Hazır Olun, Yarın Başlıyor: Yapmayana 4 Bin Lira Ceza
1 Aralık Pazar günü itibarıyla kış lastiği takma zorunluluğu tüm yurtta başlıyor. Bu zorunluluğa uymayan sürücülere yüksek miktarda para cezası kesilecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, lastik değişimi sırasında dikkat edilmesi gereken ayrıntıları açıkladı.
Kaynak: AA
Ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastikleri uygulaması, 1 Aralık Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. Özel araçlar için yasal bir kayıtlı olmamakla birlikte, kullanılan bu araç sahiplerine de kış lastiği kullanmamalarını tavsiye ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri çerçevesinde kış lastikleri takmayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı için 4.069 TL para cezası ile karşılaşacak. Bu ceza, 2025 yılı itibarıyla güncellenecek değerleri yeniden hesaplayacak.
Araç sahipleri için son saatlerin kaldığını belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, lastik değişimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri açıklayarak doğru lastik seçimi için kritik detayı açıkladı.
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Kış lastikleri değişim fiyatları, aracın jant büyüklüğüne göre değişiklik gösterir:
13-14 inç jantlar: 600 TL
15-16 inç jantlar: 750 TL
17 inç jantlar: 850 TL
18 inç jantlar: 950 TL
19 inç jantlar: 1.100 TL
20-21 inç jantlar: 1.250 TL
LASTİK SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, kış lastiklerinin trafik harcamalarının artırıldığına dikkat edilmediği belirtildi:
“Hava sıcaklığı 7 derece ve altında düştüğünde kış lastikleri kullanıldı. Kış zamanlarında gelen kazaların büyük bir kısmı, mevsime uygun olmayan lastiklerden oluşuyor. Yaz lastikleri, soğuk havalarda ve buzlu zeminlerde tutunma sorunlarına, fren mesafesinin yayılmasına ve aracın kontrolünün kaybolmasına yol açar.”
"Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar" diyen Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğini belirten Aydın Erkoç, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakın. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" ifadelerini kullandı.