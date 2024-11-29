Araç Sahipleri Hazır Olun, Yarın Başlıyor: Yapmayana 4 Bin Lira Ceza

"Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar" diyen Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğini belirten Aydın Erkoç, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakın. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" ifadelerini kullandı.