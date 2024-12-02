Ahmet Mümtaz Taylan Açıkladı! Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'ne Geri mi Dönüyor?

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası 3 kez ameliyat edilip 14 Mart'ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Tanrıöğen'in rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah rolünü devralan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, meslektaşının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'ÇOK ÇOK İYİ DURUMDA'

Yeni" Abdullah Ünal" Ahmet Mümtaz Taylan, "Settar'dan güzel bir haber vereyim. Geçen hafta oturduk kahve içtik. Çok çok iyi durumda. Önümüzdeki sezon için kendisine gelen işleri değerlendiriyor" diye konuştu.

Kaynak: CNN Türk