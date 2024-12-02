Demet Şener'den Korkutan Paylaşım: Ameliyat Olduğunu Duyurdu

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen eski manken Demet Şener, bu kez yaşadığı sağlık sorunuyla gündem oldu. Ünlü isim hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu duyurdu.

Şener, gözlerinde bir türlü geçmeyen arpacığını operasyonla aldırdı. Sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Şener, sevenlerine "Geçmeyen arpacığım sonunda küçük bir operasyonla alındı" açıklamasında bulundu.

Demet Şener, operasyonun başarılı geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Demet Şener’in paylaşımının ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.