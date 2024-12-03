Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü! Akademisyen Pınar Elmas Balkondan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda dün gece şüpheli bir kadın ölümü yaşandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas, (37) sokakta yerde yatar vaziyette bulundu. Kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri bipolar olduğu iddia edilen Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada öğretim görevlisi Elmas’ın evini tespit ederken, öğretim görevlisi kadının dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğü iddia edildi.

'ANNE VE BABASI EVDE UYUYORDU'

Elmas’ın aşağıya düştüğü sırada anne ve babasının evde uyuduğu, kızlarının aşağıya düştüğünden polisin bilgi vermesi ile haberdar oldukları belirtildi. Elmas’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA