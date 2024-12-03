Belediye Başkan Yardımcısına Makam Odasında Darp

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makam odasında ruhsat başvurusu için belediyeye gelen kişiler tarafından darp edildi. H.K. isimli şahıs Sözmez’e yumruk attı.

Aktarılan bilgiye göre Y.T. ve H.K. isimli şahıslar, ruhsat başvurusu için Menderes Belediyesi’ne geldi. Y.T. ve beraberindekiler, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile makam odasında görüştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Görüşme sırasında Y.T'nin yanındaki H.K, Başkan Yardımcısı Sönmez'e yumruk attı. İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sönmez, hastaneye götürülürken, Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K. ise gözaltına alındı.

Sönmez, verdiği ilk ifadede odasına görüşmeye gelen Y.T'nin kuzeni olduğunu söyleyen H.K'nin kendisini darp ettiğini söyledi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Olay sonrası İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığı’nda saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği ifade edildi. Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN HASTANE ZİYARETİ

Darp olayının ardından hastanede Rüzgar Sönmez’i ziyarete giden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Makamında yaşadığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisinin sağlık durumu iyiye gitmekte” notunu ekledi.

Makamında yaşadığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisinin sağlık durumu iyiye gitmekte. pic.twitter.com/8p6dsB6B9N — İlkay ÇİÇEK (@iLkayeFe) December 3, 2024

Kaynak: AA