Tam 291 Yıl Hapis Cezası Var Ama... Suç Makinesi Yine Serbest!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, 162 ayrı suç kaydı, 15 ayrı hırsızlık suçundan 291 yıl 7 aya denk gelen 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 ayrı dosyadan da ifade alma amaçlı aranan 35 yaşındaki Ceylan Ç.'nin içinde bulunduğu aracın plakası tespit edildi.

YAKALANDI AMA…

Teknik ve fiziki takip sonucunda Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, şüpheli Ceylan Ç. evine girmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ceylan Ç., yargılama süreci devam eden 10 ayrı dosya için ifade vermesi amacıyla bugün sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN CEZASI ERTELENDİ

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan Ceylan Ç. hakkında verilen 15 ayrı 'Hırsızlık' suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezasının, geçtiğimiz yıllarda defalarca 'hamile' olduğu gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi. Yargılama süreci devam eden 10 suç dosyasından ifade vermesi için bugün sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen Ceylan Ç., 12'nci çocuğuna hamile olduğu için tekrar serbest bırakıldı.

Öte yandan, 162 suç kaydının tamamının 'kapı dili düşürme' yöntemiyle hırsızlık suçundan olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA