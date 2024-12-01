MHP'li Belediye Başkanı Ölümden Döndü: Makam Aracı Zincirleme Kazaya Karıştı
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Başkan Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yazıcıoğlu kazanın ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu makam aracı, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde bir tır, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.
Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ile Mevlüt Gökhan kendi imkanları ile Sungurlu Devlet Hastanesine gitti. Başkan Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kaza ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA