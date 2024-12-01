Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kalan İşçiden 3 Gün Sonra Acı Haber

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında binanın çökmesi sonucu 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz göçük altında kalmıştı. Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine arama çalışmalarında 3’üncü gününde ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kalan İşçiden 3 Gün Sonra Acı Haber

İstanbul Güngören’de 29 Kasım Cuma günü kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti.

Binanın çökmesinin ardından 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz göçük altında kalmıştı. Yılmaz’ı arama çalışmalarında 3’üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz’a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarında özel eğitimli kurtarma köpekleri de kullanıldı.

3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine 18.30 sıralarında ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Güngören
Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta 2 Kişi Denize Düştü! Arama Çalışmaları, MSB'nin Desteğiyle Devam Ediyor Beşiktaş'ta 2 Kişi Denize Düştü! Arama Çalışmaları, MSB'nin Desteğiyle Devam Ediyor
Aşkım Kapışmak, İlber Ortaylı'ya Ateş Püskürdü: 'Kimsiniz Arkadaşım Siz?' Aşkım Kapışmak, İlber Ortaylı'ya Ateş Püskürdü
Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti