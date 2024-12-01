Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kalan İşçiden 3 Gün Sonra Acı Haber
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında binanın çökmesi sonucu 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz göçük altında kalmıştı. Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine arama çalışmalarında 3’üncü gününde ulaşıldı.
İstanbul Güngören’de 29 Kasım Cuma günü kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti.
Binanın çökmesinin ardından 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz göçük altında kalmıştı. Yılmaz’ı arama çalışmalarında 3’üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz’a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarında özel eğitimli kurtarma köpekleri de kullanıldı.
3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine 18.30 sıralarında ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: