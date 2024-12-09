Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi birinci alt geçit kavşağında yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 28 yaşındaki İbrahim Koyuncu'ya, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Esnaflık yapan ve bekar olan Koyuncu'nun Muğla'nın Seydimeker ilçesinden Antalya Organize Sanayi Bölgesine malzeme almak için geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan almaya gelen baba Ali Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna çarpıp kaçan sürücünün yakalanmasını istedi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsi işlemleri süren Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesine gönderilecek.

Kaynak: AA