Mide Bulandıran Olay: 12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Anne ve Üvey Babaya Ceza Yağdı

Türkiye'de yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle kadınlar ve çocuklar güvende değil. Mide bulandıran olayın adresi bu sefer İzmir oldu. 2015 yılında 12 yaşındaki kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. Haklarında dava açılan üvey baba toplam 70 yıl 3 ay, anne 41 yıl hapisle cezalandırıldı.

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Mide Bulandıran Olay: 12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Anne ve Üvey Babaya Ceza Yağdı

Çocuk cinayetleri ve çocuk istismarı Türkiye'nin kanayan en büyük yaralarından biri. Çocukları korumaya yönelik yeterli önlemler alınmıyor, gerekli adımlar atılmıyor. Cezalar, katilleri ve istismarcıları durdurmaya yetmiyor. Bir çocuk istismarı haberi bu sefer İzmir'den geldi.

İzmir'de, 2015 yılında o dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiği şikayetinde bulundu.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirledi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

CEZA YAĞDI

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 29 Kasım'da tutuklu sanık üvey baba H.E'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 70 yıl 3 ay hapis verildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AJANS YETKİLİSİ ÖLMÜŞ

Kız çocuğunun müstehcen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan H.İ'nin suçu işlediği sabit olmadığı belirtilerek beraatine hükmedildi, model ajansı yetkilisi A.S.S.E'nin ise hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki dava düştü.

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Kaynak: AA

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