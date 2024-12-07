Esenyurt'ta Alıkoyduğu Çocuğu Öldürmüştü! İstismar Şüphelisi Katil Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan Murat Özer yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım'ı silahla öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gündür tedavi gören şüpheli hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta Alıkoyduğu Çocuğu Öldürmüştü! İstismar Şüphelisi Katil Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta 2 Aralık'ta iddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli Murat Özer tarafından silahla ateş açıldı.

POLİSİN DURUMU CİDDİ

Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta Alıkoyduğu Çocuğu Öldürmüştü! İstismar Şüphelisi Katil Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi. Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan Murat Özer ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı yaralı halde buldu.

İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli Özer ile evde tutulan Yıldırım'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yıldırım'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Murat Özer'de bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

14 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Kafasına Ateş Etmişti: Esenyurt'taki Vahşetten Kahreden Haber14 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Kafasına Ateş Etmişti: Esenyurt'taki Vahşetten Kahreden HaberGüncel

Kaynak: DHA

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