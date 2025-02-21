Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

Çankırı’da seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç büyük hasar aldı.

Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

Çankırı- Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü mevkiinde seyir halinde olan bir minibüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun müdahale ile söndürülen yangın sonrası minibüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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