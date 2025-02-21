TÜİK Açıkladı: Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüz Ölçümünde Azalış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 4'üncü çeyreğine yönelik yapı izin istatistiklerini paylaştı. Buna göre bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyasla; belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüz ölçümü yüzde 16,5 azaldı.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare olurken; bunun 28,4 milyon metrekaresi konut, 12,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı oldu.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 36,6 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

İZİN VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜNDE YÜZDE 13,3 ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüz ölçümü yüzde 13,3 arttı. Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüz ölçümü 42,4 milyon metrekare iken; bunun 23,5 milyon metrekaresi konut, 9,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 9,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜMÜ PAYI 2 VE DAHA FAZLA

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 30,2 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: DHA