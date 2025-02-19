CHP'den TÜİK'e İşsizlik Tepkisi: Gerçeği Yansıtmıyor

Gürer, Bakan’ın öğrenci saydığı stajyerleri TÜİK’in genç işçi olarak gösterdiğine dikkat çekti.

‘AÇIKLANAN İŞSİZLİK GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Gürer, TÜİK tarafından öğrenci sayılanların genç işçi olarak gösterilmesinin, TÜİK’in işsizlik verisinde genç işsiz sayısını düşük göstermesini sağladığı ve bu sayede bir milyona yakın gencin işsiz statüsünde gözükmediğini belirtti.

TÜİK’in işsiz sayısını yüzde 8.5 olarak açıkladığını anımsatan Gürer, bu verilerle ülkedeki işsiz sayısının 3 milyon 26 bin olduğunu ifade etti.

Gürer, TÜİK’in işsiz sayısını hesaplarken kimleri dahil ettiğini anlatarak, bu değerlerle değil de tam zamanlı işsizlik nedir bakıldığında ülkedeki işsiz sayısının 11 milyon 457 bin kişilik bir ordu olduğunu belirtti.

AKP döneminde Türkiye’de grev kararlarının de uygulanamaz hale getirildiğini ifade eden Gürer, sendikal örgütlenmenin önünün tıkandığını söyledi.

SENDİKA BAŞKANININ TUTUKLANMASINA TEPKİ

AKP iktidarına yakın sendikaların türetildiğini ve bu sayede işçilerin hak mücadelesinin engellediğini dile getirerek, son olarak Gaziantep’te yaşananları örnek gösterdi. İki kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasını anımsatan Gürer, iktidarın sendikalar ile işverenler arasında çözümden yana taraf olması gerekirken işçilere karşı tavır aldığını belirtti.