CHP'den TÜİK'e İşsizlik Tepkisi: Gerçeği Yansıtmıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında TÜİK’in yayımladığı işsizlik verilerine tepki gösterdi. Gürer, açıklanan işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığını belirtirken TÜİK kriterleri ile açıklanan verilerin tam tanımlı işsizliği gizlediğini ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'den TÜİK'e İşsizlik Tepkisi: Gerçeği Yansıtmıyor

Gürer, Bakan’ın öğrenci saydığı stajyerleri TÜİK’in genç işçi olarak gösterdiğine dikkat çekti.

‘AÇIKLANAN İŞSİZLİK GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Gürer, TÜİK tarafından öğrenci sayılanların genç işçi olarak gösterilmesinin, TÜİK’in işsizlik verisinde genç işsiz sayısını düşük göstermesini sağladığı ve bu sayede bir milyona yakın gencin işsiz statüsünde gözükmediğini belirtti.

TÜİK’in işsiz sayısını yüzde 8.5 olarak açıkladığını anımsatan Gürer, bu verilerle ülkedeki işsiz sayısının 3 milyon 26 bin olduğunu ifade etti.

Gürer, TÜİK’in işsiz sayısını hesaplarken kimleri dahil ettiğini anlatarak, bu değerlerle değil de tam zamanlı işsizlik nedir bakıldığında ülkedeki işsiz sayısının 11 milyon 457 bin kişilik bir ordu olduğunu belirtti.

AKP döneminde Türkiye’de grev kararlarının de uygulanamaz hale getirildiğini ifade eden Gürer, sendikal örgütlenmenin önünün tıkandığını söyledi.

SENDİKA BAŞKANININ TUTUKLANMASINA TEPKİ

AKP iktidarına yakın sendikaların türetildiğini ve bu sayede işçilerin hak mücadelesinin engellediğini dile getirerek, son olarak Gaziantep’te yaşananları örnek gösterdi. İki kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasını anımsatan Gürer, iktidarın sendikalar ile işverenler arasında çözümden yana taraf olması gerekirken işçilere karşı tavır aldığını belirtti.

İşsizlik Rakamları Açıklandıİşsizlik Rakamları AçıklandıEkonomi

Etiketler
TÜİK CHP Ömer Fethi Gürer İşsizlik
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti: Bu AK Parti'nin İflasının İlanı Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti
İstanbul İçin Kritik Yangın Uyarısı: 'Alev Topuna Döner' İstanbul İçin Kritik Yangın Uyarısı: 'Alev Topuna Döner'
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu