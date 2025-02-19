İstanbul İçin Kritik Yangın Uyarısı: 'Alev Topuna Döner'

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasında onlarca vatandaş hayatını kaybederken, Türkiye’de yangın güvenliğine karşı eksiklikler de gözler önüne serildi.

Özellikle İstanbul’da metruk ve tarihi binalarda yeterli önlemler alınmadığında, yalnızca bu yapıların değil çevresindeki binaların da büyük tehlike altına gireceği belirtiliyordu.

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, facianın yaşandığı günden bugüne İstanbul’da 16 yangının yaşandığına dikkat çekti.

Kartalkaya’daki facianın herkesi derinden sarstığını söyleyen Rızvanoğlu, “Bu facia, ülkemizdeki binaların yangın güvenliği konusunda ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ne yazık ki, seçim bölgem İstanbul’da da benzer risklerle karşı karşıyayız” dedi.

İstanbul’da Kartalkaya faciasından bu yana 16 yangın çıktığını aktaran Rızvanoğlu, “Örneğin daha dün Avcılar’daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın veya geçtiğimiz hafta Mısır Çarşısı yakınlarındaki bir restoranda çıkan yangın, ticari, tarihi ve turistik bölgelerimizin de bu riskten muaf olmadığını açıkça ortaya koydu” dedi.

'STANDARTLAR ACİLEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Rızvanoğlu, İstanbul’daki binaların yangın güvenliği standartlarının acilen gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul’un tarih boyunca yangın felaketleriyle sarsıldığını anımsatan Rızvanoğlu, sözlerinin devamında,

"Bu şehirde sayısız tarihi bina var, yangın merdiveni olmayan eski binalar var, bu binaların teraslarında kafeler, restoranlar var ve itfaiyenin bile yanaşamayacağı dar sokaklar var. Eğer İstanbul’da büyük bir yangın çıkarsa ne olacak? Bu şehir koca bir alev topuna döner” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi