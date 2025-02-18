İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık bir artışla yüzde 49,6 olarak belirlendi; erkeklerde bu oran yüzde 67, kadınlarda ise yüzde 32,5 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE AZALMA

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişiye çıkarken, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan artışla yüzde 54,2 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. Sektörler bazında, tarımda 86 bin, sanayide 82 bin, inşaatta 9 bin kişilik artış yaşanırken, hizmet sektöründe 36 bin kişilik bir azalma görüldü.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024’ün dördüncü çeyreğinde 0,2 saat artarak 42,8 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 18,5, potansiyel iş gücü ve işsizlerin birleşik oranı ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi. Atıl iş gücü oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,4 puan artarak yüzde 28 seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA