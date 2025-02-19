DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti: Bu AK Parti'nin İflasının İlanı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın politikalarını eleştirerek iktidara tepki gösterdi. Ekmen “Ayşe Barım’ı tutukluyorlar, bu AK Parti'nin 22 yıllık kültür politikalarının iflasının da ilanıdır” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti: Bu AK Parti'nin İflasının İlanı

Bolu’daki yangın faciası sonrasında gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çevrilmişken, eleştiriler de art arda sıralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki gösteren isimlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu. Ekmen, Bakanlığın kültür politikalarını ve sektörel yönetimini topa tuttu.

Ekmen, “AK Parti, kültürel mirası koruma konusunda 22 yıldır başarısız olmuş, halkın güvenini kaybetmiştir. Bu işlerin hesabı artık verilmelidir” diyerek seslendi.

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti: Bu AK Parti'nin İflasının İlanı - Resim : 1

'RANT AKTARIMIYLA HATIRLAYACAĞIZ'

İktidara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden seslenen Ekmen “Kültür ve Turizm Bakanı, yedi yılda hangi politikayı ortaya koyabildi? Sayın Bakanı neyle hatırlayacağız? Ayasofya'yı önce ‘Cami yaptık’ diye açıp daha sonra bir kısmını tekrar müzeye çevirmekten, yılda 50 milyonluk bir rant aktarımıyla hatırlayacağız. Giriş ücreti 40 Euro olan, Efes'te açılmış olan yeni müzeyi kendi yakınlarına peşkeş çekmiş olmasıyla hatırlayacağız” dedi.

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti: Bu AK Parti'nin İflasının İlanı - Resim : 2

'KARTALKAYA’DA OLDUĞU GİBİ'

“Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı’na niçin tahammül ediyor?” diye soran Ekmen şöyle konuştu: Sayın Bakan’ı Kartalkaya olayında olduğu gibi sahte belgelerle tüketiciyi yanıltmak ve turizme dair güven unsurunun çökmesinde oynadığı rolle, Kartalkaya yangınının sabahında özel antrenörüyle spor yapma keyfinden vazgeçmemesiyle hatırlayacağız.

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den İktidara 'Ayşe Barım' Resti: Bu AK Parti'nin İflasının İlanı - Resim : 3

'BARIM, AK PARTİ’NİN İFLASININ İLANI'

Konuşmasında Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım’a da değinen Ekmen “İlk on yılda Kültür Bakanı iki yılda bir değişmiş. Sonra dönüp ‘Ayşe Barım’ı; Acun Medya, Demirören, Turkuvaz Medya, Şahenk Medya gibi İletişim Başkanlığı’nın emri ve talimatı altında çalışan televizyonlara satmış olduğu dizilerden dolayı önce sektörel hegemonya, ardından da on üç yıl öncesinden akla ziyan bir darbe iddiasıyla tutukluyorlar. Bu, AK Parti'nin 22 yıllık kültür politikalarının iflasının da ilanıdır” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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