TÜİK Açıkladı: Şubat Ayında Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tüketici güven endeksi ve tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi şubat ayında 82,1 seviyesine ulaştı.

Son Güncelleme:
TÜİK Açıkladı: Şubat Ayında Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına dayanarak hesaplanan endeks, ocak ayında 81,0 seviyesindeyken şubat ayında yüzde 1,4'lük bir artış göstererek 82,1'e yükseldi.

TÜİK Açıkladı: Şubat Ayında Tüketici Güven Endeksi Yükseldi - Resim : 1

TÜİK Açıkladı: Şubat Ayında Tüketici Güven Endeksi Yükseldi - Resim : 2

Kaynak: ANKA

Etiketler
TÜİK Tüketici Güven Endeksi Güven Endeksi
Son Güncelleme:
TÜSİAD Başkanlarının İfadeleri Ortaya Çıktı: Merakla Bekleniyordu TÜSİAD Başkanlarının İfadeleri Ortaya Çıktı!
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Türkiye'nin Hamsi İhracat Geliri Ocak'ta Arttı Türkiye'nin Hamsi İhracat Geliri Ocak'ta Arttı
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi