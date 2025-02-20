TÜİK Açıkladı: Şubat Ayında Tüketici Güven Endeksi Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tüketici güven endeksi ve tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi şubat ayında 82,1 seviyesine ulaştı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına dayanarak hesaplanan endeks, ocak ayında 81,0 seviyesindeyken şubat ayında yüzde 1,4'lük bir artış göstererek 82,1'e yükseldi.
Kaynak: ANKA
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