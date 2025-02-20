Türkiye'nin Hamsi İhracat Geliri Ocak'ta Arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ocak ayında toplamda 12 ülkeye hamsi ihraç ettiğini belirtti. Yıldırım, geçen yıl Ocak ayında 288 ton hamsi ihraç edilerek 758 bin 405 dolar gelir elde edildiğini hatırlatarak, 2025 yılının aynı döneminde ise 416 ton hamsi ihraç edilerek, gelirde önemli bir artış sağlandığını söyledi.

EN FAZLA İHRACAT BELÇİKA'YA GERÇEKLEŞTİ

Yıldırım, Türkiye'nin hamsi ihracatında en fazla geliri Belçika'dan elde ettiğini ifade etti. Belçika'ya yapılan ihracatın değeri 313 bin 672 dolar olurken, Almanya 265 bin 984 dolar ve Ukrayna 184 bin 90 dolarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Yıldırım, ayrıca geçtiğimiz yıl hamsi ihraç edilmeyen Gürcistan'a da bu yıl hamsi gönderildiğini belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI

Hamsi ihracatının su ürünleri sektöründe büyük bir potansiyel oluşturduğuna dikkat çeken Yıldırım, bu sektörün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, hamsi ihracatının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, bunun için hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA