Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti

Bozdağ Film'in TRT tabii için hazırladığı dönem dizisi "1001 Gece Masalları", henüz sete çıkmadan beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerini ünlü oyuncular Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizide, kötü karakter "Yunus" rolü için prensipte anlaşmaya varılan Rüzgar Aksoy, projeden çekildi.