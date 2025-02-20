Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrolünü üstlendiği "1001 Gece Masalları" dizisinde, Rüzgar Aksoy’un projeden ayrılması şaşkınlık yarattı. Yeni "Yunus" karakteri için arayışlar başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Bozdağ Film'in TRT tabii için hazırladığı dönem dizisi "1001 Gece Masalları", henüz sete çıkmadan beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerini ünlü oyuncular Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizide, kötü karakter "Yunus" rolü için prensipte anlaşmaya varılan Rüzgar Aksoy, projeden çekildi.
Dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay otururken, senaryosu ise Atilla Engin'in kaleminden çıkıyor. Ancak sette hazırlıklar başlamadan önce Rüzgar Aksoy'un ayrılığı, dizi ekibinde şaşkınlık yarattı. Aksoy’un diziden ayrılma nedeninin sözleşme şartlarında yaşanan anlaşmazlık olduğu iddia edildi.
Dizinin merakla beklenen "Yunus" karakteri, Sultan Şehriyar'ın düşmanı ve Şehrazat’ın da aşığı olarak hikayede kritik bir rol üstlenecek. Yapım ekibi şimdi, bu önemli karakteri canlandıracak yeni bir oyuncu arayışına başladı.
1001 GECE MASALLARI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, ilk eşi tarafından ihanete uğrayan ve hayatla tüm bağlarını koparan Sultan Şehriyar’ın, Şehrazat ile evlendiği gece yaşadığı dönüşümü konu alıyor. Şehrazat, anlattığı masallarla Şehriyar'ın içindeki karanlığı aydınlatacak ve ona yeniden umut verecek.