Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme Yaptı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin ardından,Sivil Havacılık Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekibi ve Emniyet ekipleri olay yerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme Yaptı

Muğla’da sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2 pilot, 1 doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetmişti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı.

Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme Yaptı - Resim : 1

Akşam saatlerinde Sivil Havacılık Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekibi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme Yaptı - Resim : 2

Ekipler helikopterin çarptığı binanın içerisinde, helikopterin düştüğü alanda ve helikopter üzerinde incelemelerde bulundu.

Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme Yaptı - Resim : 3

Ekipler çalışmalarını tamamlarken, ilerleyen saatlerde Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekiplerinin de bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı ve ardından enkazın alandan kaldırılacağı öğrenildi.

Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme Yaptı - Resim : 4
Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili iki savcı görevlendirildiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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