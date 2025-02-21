Prefabrik Ev Küle Döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yeri olarak da kullanıldığı öğrenilen ev, kullanılamaz hale geldi.

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Prefabrik Ev Küle Döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yeri olarak da kullanılan prefabrik bir evde yangın çıktı. Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak’ta meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülse de prefabrik ev ve içindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Yangın Ev Kocaeli
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