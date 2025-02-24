İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması... Deniz Yücel'den Sert Çıkış: 'Adaylıktan Ekarte Edilmesine İzin Vermeyiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada soruşturmaya tepki gösterdi.

Soruşturmanın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığına kabulünün açıklanmasının ardından başlatılmasının 'tesadüf' olmadığını söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlar, Türkiye'de demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün ciddi şekilde zedelendiğini gösteren endişe verici bir tabloyu ortaya koymaktadır. Halkın iradesiyle seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu, göreve başladığı günden bu yana çeşitli yargı süreçleri ve siyasi baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Son olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yapılan ihbarlar kapsamında" bu kez 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP'nin yetkili kurulları tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı aday adaylığına kabulünün açıklanmasının hemen arkasından 'diploma' soruşturması başlatılması elbette ki tesadüf değildir.

'ADAYLIKTAN EKARTE EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ'

Görüyoruz ki; artık Sayın İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı yarışından ekarte edebilmek için, diplomasının sahte olduğunu iddia edecek kadar şuurlarını yitirdiler. Sayın İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden alınmış lisans diploması ve yine aynı şekilde yüksek lisans diploması resmi hesaplardan paylaşılmıştır. Bu siyasi operasyonlarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden ekarte edilmesine ne CHP, ne de milyonlar izin verir.

'MİLLET GEREKEN CEVABI VERECEK'

Siyasi rekabetin adil ve hukuka uygun bir zeminde mertçe yürütülmesi gerekir. Sayın İmamoğlu'na yapılan haksızlıklar, CHP'li belediye başkanlarına yönelik engelleme girişimleri, kurultayımızla ilgili ipe sapa gelmez dedikodular... Ne yaparsanız yapın. Bizim iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz. Ülkenin cumhurbaşkanı da Cumhuriyet Halk Partisinden çıkacak, Meclis Başkanı da... Parlamenter sisteme dönünce, Başbakan da Cumhuriyet Halk Partili olacak. Sandık gelecek, millet gereken cevabı verecek."

Kaynak: Haber Merkezi