Kundaklama İddiası Vardı; Necla Teyzeyi Öldüren Yangının Nedeni Ortaya Çıktı

Ankara'da 81 yaşındaki Necla teyzenin tüm Türkiye'nin yüreğini yakan ölümünde yangına ilişkin itfaiyenin raporu hazırlandı. Raporda, yangının sobadan çıktığı ve olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirildi.

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Kundaklama İddiası Vardı; Necla Teyzeyi Öldüren Yangının Nedeni Ortaya Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde mahalleli arasında 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün ölümü hepimizin yüreğini yakmıştı. Köpekleri Altındağ Belediyesi ekiplerince alıkoyulan yaşlı kadın ekiplere direndiği görüntülerin ardından sosyal medyada hedef haline gelmişti. Güleryüz, saatler sonra evinde çıkan yangında yanarak can vermişti.

'YANICI VE YAKICI MADDEYE RASTLANMADI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi. Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi. Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı.

'YANGIN SOBADAN ÇIKMIŞ'

İnceleme sonucu başsavcılığa gönderilen raporda, 'Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve 'Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü' kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

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Kaynak: DHA

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