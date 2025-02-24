Öğretmenin Acı Ölümü! Çatıdan Düştü Sanıldı, Gerçek Otopside Ortaya Çıktı: 40 Dakika Boyunca...

Zonguldak'ta garajın üzerindeki antende biriken karları temizlemek için çatıya çıkan 47 yaşındaki İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu ölü bulundu. Önce düştüğü sanılan Oruçoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Oruçoğlu'nun ölümüne ilişkin konuşan dayısı, "Gören olmayınca 40 dakika falan göre olmamış. Garaj sahibi bulmuş, arabasını almaya gelince" dedi.

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Öğretmenin Acı Ölümü! Çatıdan Düştü Sanıldı, Gerçek Otopside Ortaya Çıktı: 40 Dakika Boyunca...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Caddesi’nde 47 yaşındaki İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu, çanak antenini temizlemek için dışarı çıktı. Bir süre sonra garajdan aracını almak için gelenler, Oruçoğlu’nu yerde yüzüstü hareketsiz yatarken gördü.

DÜŞTÜ SANILDI, MEĞER KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Oruçoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Oruçoğlu’nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Önce düştüğü sanılan Oruçoğlu’nun yapılan otopsisinde, kalbinde bir damarın yırtıldığı, kalp krizi geçirdiği için yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Oruçoğlu için Çaycuma ilçesi Dereköseler köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Oruçoğlu’nun kardeşlerinin yanı sıra meslektaşları ve öğrencileri katıldı. İsmail Oruçoğlu, dualarla toprağa verildi.

40 DAKİKA BOYUNCA KİMSE GÖRMEMİŞ

Öğretmeni İsmail Oruçoğlu’nun yükseğe çıkmadığı, fırçayla antene uzanmaya çalışırken yere yığıldığını anlatan dayısı Hasan Sakallı, “Çanak anteni temizlemek amacıyla, ama çanak anten yüksekte değil. Çanak anten binaya yakın. Onunla uğraşırken kalp krizi geçirmiş orada. Gören olmayınca 40 dakika falan kalmış. Arka caddedeydi, ön caddede değildi. Pazar günü olduğu için orada insanlar o saatlerde istirahatteydi herhalde. Gören olmamış. Garaj sahibi bulmuş, arabasını almaya gelince. Emekliliği falan gelmişti, 30 yıla yakındır öğretmendi” dedi.

Kaynak: DHA

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