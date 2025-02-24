Aydın'da FETÖ Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında
Aydın'da Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yurt içindeki güncel yapılanması ve finansal hareketlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner'e yönelik takibe alınan 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle serbest bırakılırken, N.Y. (49) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA