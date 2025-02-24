Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa Birliği'ne Kritik Çağrı: 'Yanlıştan Dönün! Bize İhtiyacınız Var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyareti bizim için anlamlıydı. Kendisiyle terörle mücadele, göç, savunma sanayi gibi ortak gündemimizdeki birçok konuyu konuştuk. Göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketin Batı'daki yükselişine dikkat çekiyorduk. Son dönemde yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Aşırı sağ hareketler, Avrupa'da siyasetin belirliyici aktörleri haline gelmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize girmiştir. Hayat gibi siyasette boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum işte budur. Son seçimlerde görüldüğü gibi aşırı sağcı demagoglar boşluğu dolduruyor. Tabi buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'de soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden liderler sınıfta kalmıştır. İtibar kaybının kısa sürede toparlanması mümkün değildir. Bu tabloda aslolan bizim çıkarlarımızın korunmasıdır. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

'AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR'

Son dönemde AB ile olan ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye ve Ukrayna'da yaşananlar Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını teyit ediyor. İçine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Can suyu verecek olan Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. Gerekli irade gösterilirse kısa sürede netice alabiliriz. Sürecin nereye evirileceğini hep beraber göreceğiz.

MUHALEFETE TOGG TEPKİSİ

Asya ziyaretimiz, dış politikamızın başarısını bir kez daha göstermiştir. Toplamda 650 milyona yaklaşan nüfuslarıyla bölgelerinin parlayan yıldızları olan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretimiz son derece verimli geçti. İmzaladığımız toplam 48 belgeyle aramızdaki ticari, ekonomik, savunma, kültürel ve beşeri ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Dış ticarette yeni hedefler belirledik. Savuna sanayii iş birliğimizi ortak üretim dahil ilerletmeyi kararlaştırdık. Ziyaretimizin hafızalara kazınan yanlarından biri de her üç ülkenin liderine hediye ettiğimiz milli elektrikli otomobilimiz TOGG'du. TOGG hediyenin ötesinde yeni Türkiye'nin adeta simgesi haline dönüşmüştür. Ancak TOGG'un ilk ortaya çıkış fikrinden üretimine kadar her aşamasına bir kulp takanlar liderlere hediye edilen otomobillerden de rahatsız oldular. Öyle vahim tepkilere şahit olduk ki... G20 ülkesine 'geri kalmış' diyenini mi ararsınız, Hint Müslümanların milli mücadeleye verdiği destekten haberi olmayıp ileri geri konuşanları mı ararsınız. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan herhangi bir kimsenin bırakın rahatsız olmayı tam tersine bu ziyaretten iftihar etmesi beklenir. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet milli gururu okşayan fotoğraflar üzerinden hükümeti eleştirmez. Ama ülkemizde ne yazık ki böyle bir muhalefet yok, bizde bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. Ne diyelim, ülke ve millet olarak bu bizim imtihanımız.

Dün partimizin 8'inci Olağan Kongresi'nde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı son derece detaylı bir biçimde, hiçbir konuyu atlamadan büyük bir titizlik içinde hazırlandı. Reform programımız inşallah ileri teknoloji yatırımlarında da ülkemize farklı bir ufuk kazandıracak. Bugün yapılan Kabine toplantımızda ülkemizin sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığını güçlendirecek, 2030 sanayi ve teknoloji stratejisini ele aldık. Mobilite, petrokimya, savunma, güneş enerjisi teknolojilerinde yakın zamanda hayata geçecek 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik.

Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın, fırsatçılık peşinde koşanların para hırsı sebebiyle mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler."

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Kaynak: Haber Merkezi