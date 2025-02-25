Apartmanlarda Oturanlar İçin Artık Zorunlu: Doğal Gaz Faturalarını Yüzde 25 Düşürecek Düzenleme Başlıyor
Apartmanda oturan ev sahibi ve kiracılar için yeni dönem başlıyor. TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı, 1 Nisan 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek. Enerji tasarrufunu teşvik eden yeni düzenleme, hem maddi hem de çevresel anlamda önemli faydalar sağlayacak.
Kaynak: AA
Apartman sakinlerini doğrudan etkileyecek önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, mevcut ısı yalıtımı standartlarının yerini alacak olan TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı, artık tüm binalarda uygulanacak zorunlu hale gelecek. Bu değişiklikle birlikte, binaların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına yönelik enerji verimliliği sağlanması amaçlanıyor.
DAHA VERİLİ ENERJİ TÜKETİMİ SAĞLANACAK
Mevcut uygulamada, yalnızca binaların ısıtma amaçlı enerji tüketimleriyle ilgili sınırlamalar bulunuyordu. Ancak bu durum, özellikle sıcak iklim bölgelerinde enerji tasarrufu sağlamak adına yetersiz kalıyordu. Yeni standartlarla birlikte, binaların sadece ısıtma değil, aynı zamanda soğutma ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak daha dengeli ve verimli bir enerji tüketimi sağlanacak.
1 NİSAN'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
1 Nisan’da başlayacak yeni uygulamayla, binaların tasarımında ısıtma ve soğutma giderleri en aza indirilecek. Sektör temsilcileri, çevre dostu bu yeni yapıların ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtiyor. Yeni standartların, metrekare başına yıllık enerji tüketimini 120-150 kWh/m² seviyelerinden 70-90 kWh/m² seviyelerine düşüreceği öngörülüyor.
DOĞAL GAZ FATURALARINI YÜZDE 25 DÜŞÜRECEK
Tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 azalmasına imkan verilecek. Böylece, her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji ile Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.
Ayrıca bu binalar sayesinde, doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımına engel olunacak.