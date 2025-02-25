Apartmanlarda Oturanlar İçin Artık Zorunlu: Doğal Gaz Faturalarını Yüzde 25 Düşürecek Düzenleme Başlıyor

DOĞAL GAZ FATURALARINI YÜZDE 25 DÜŞÜRECEK

Tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 azalmasına imkan verilecek. Böylece, her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji ile Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.

Ayrıca bu binalar sayesinde, doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımına engel olunacak.