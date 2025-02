İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Prof. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu hakkında günlerdir gündemden düşmeyen "sahte diploma" soruşturmasının ardından avukatlar, İBB Başkanı'nın diplomasının geçerliliğini belgeleriyle açıkladı.

CEZA HUKUKUYLA İLGİLİ BİR ŞEY YOK

Adem Sözüer'in açıklaması şu şekilde:

"Konuyla ilgili dekanlarımızdan kurumlarımızdan bilgi alıp geldim. İmamoğlu Kıbrıs'ta eğitimini tamamlayarak buradan devam ediyor. Başvururken belgelerini, not ortalamasını veriyor hiçbir sorun yok. Hiçbir aşamada sorun yok kabul ediliyor, gereken koşulları sağlıyor burada eğitimine başlıyor. Bu olayın iki yönü var. Biri ceza hukuku yönü, biri de idare hukuku yönü. Bildiğiniz gibi ben ceza hukuku yönüyle ilgileniyorum. Fakat ceza hukuku deyince aslında bugün basında da her gün konuşulan bu raporu ben de, okuyunca şaşırdım. Burada ceza hukuku ile ilgili bir şey olmadan ne mütaalası sunulacak?"

İLANDA YER ALAN KRİTERLERİ KARŞILIYOR

Mehmet Pehlivan'ın açıklaması şöyle:

"Siyasi soruşturmalara YÖK'ü de dahil ediyorlar. Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi'nde iki yıl İngilizce İşletme okuyor. Oradan İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne geçiş yapıyor. İmamoğlu'na özel bir muamele yok. Dönemin gazetelerinde ilanlar var, öğrencilere tanınan bir hak yatay geçiş hakkı.

NOT ORTALAMASI 62,5

İlanın kriterlerine bakıyoruz; başvuru tarihi 29 Ağustos 1990. Süre koşulunu tamamlıyor. Başka bir kriter not ortalaması, İmamoğlu'nun en az 60 olması gereken not ortalaması 4 üzerinden 2,5. Yani Türkiye sistemine göre 100 üzerinden 62,5. Bu çok önemli, çünkü İmamoğlu'nun not ortalamasının tutmadığı iddia edilmişti. Bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı. Yani üniversite bu kriterleri tutturamayana torpil yapamaz.

KOMİSYON BAŞVURUYU ONAYLIYOR

İmamoğlu'nun başvurusunun değerlendirilmesinin ardından komisyondan bir onay geliyor. Bu onay sonucunda geçiş gerçekleşiyor.

SINAV PUANI ŞARTI YOK

ÖYS puanıyla ilgili de bir spekülasyon var. Belirtmek gerekir ki, yatay geçiş başvuru şartları arasında ÖYS puanı istenmiyor. Hiçbir adaydan istenmiyor.

YÖK İMAMOĞLU'NUN KOŞULLARI KARŞILADIĞINI GÖSTERİYOR

YÖK raporu da elimizdeki belgeler de klasörümüzde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle bir YÖK raporu hazırlanıyor. YÖK, birilerinin ortaya attığı iddiaları yalanlayarak raporda İmamoğlu'nun tüm şartları taşıdığını bir yanlış olmadığını söylüyor.

BAŞVURU YÖK'ÜN KARARINDAN ESKİ

Bu evrak 18 Kasım 1991 tarihli YÖK kararı. Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş kabul edildiği, Girne Amerikan'dan denklik kabul edilmediği söyleniyor. İmamoğlu'nun yatay geçiş müracaatı Ağustos 1990, yani bu karardan bir buçuk yıl öncesi. YÖK'ün bu kararı istismar edilerek bir usulsüzlük ortaya konmaya çalışılıyor.

İMAMOĞLU YÖNETMELİĞİN TÜM ŞARTLARINI KARŞILADI

Sonuç olarak tekrar etmek gerekirse, Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş işleminin hukuka uygunluğu araştırma raporunda yapılmaya çalışıldığının aksine yatay geçiş tarihinde yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre tetkik edilmelidir. Başvuru yapılan tarihte yatay geçiş başvuruları, yönetmelikte belirlenen şartlar uyarınca, fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilmektedir. Ekrem İmamoğlu yönetmelikteki tüm şartları karşılamış olduğu için, fakülte yönetim kurulu ve komisyon kararı uyarınca üniversiteye kaydı yapılmıştır. Konu bundan ibarettir."

