İmamoğlu Seçim Startını Veriyor! Ankara'da CHP'lilere Seslenecek

Türkiye'de henüz bir erken seçim kararı alınmamışken, hukuka aykırı uygulamalar ve ekonomik kriz nedeniyle erken seçim çağrıları giderek artıyor. CHP de bu çerçevede Cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirlemek için 23 Mart günü parti içinde bir ön seçime gidiyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak üzere başvuru yaparken, ön seçimde aday olması için 116 milletvekilinin imzasını aldı.

GENEL MERKEZDE LANSMAN

İmamoğlu’nun 27 Şubat Perşembe günü, Ankara’ya gelerek düzenlenecek toplantıda adaylığını açıklaması ve partililere hitap etmesi bekleniyor. Lansmanın CHP Genel Merkezi’ndeki 600 kişilik salonda gerçekleşeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA