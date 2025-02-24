CHP MYK Toplandı, İşte Masadaki Konular...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

CHP MYK Toplandı, İşte Masadaki Konular...

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart 2025'te yapacağı ön seçim ve buna ilişkin süreçler, iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomi ve etkinlik takvimi konuları ele alınacak.

Toplantıda, partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma ile ön seçime tek aday olarak katılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılması da görüşülecek.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerini bilgilendirmesi ve önümüzdeki günlerde diğer siyasi partilere yapılması planlanan ziyaretlerin de görüşülmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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