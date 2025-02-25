Kartal, Çakal, Aslan… Duyan Oraya Gidiyor, Çevre İllerden Gelen de Var

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde günde 200’den fazla hayvan tedavi görüyor. Çevre illerden de hastaların geldiği hastanede kartal, şahin, çakal, kurt, aslan ve vaşak gibi hayvanlar tedavi görürken, veteriner hekimler de doktora çalışmalarını tamamlıyor.

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Kartal, Çakal, Aslan… Duyan Oraya Gidiyor, Çevre İllerden Gelen de Var

İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar yerleşkesinde yer alan 2019 yılında Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bina, 2020 yılında yeniden sağlamlaştırıldı.

İçinde 24 poliklinik bulunan hastane evcil, çiftlik, egzotik ile yaban hayvanlarına yönelik sağlık hizmeti sunuluyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne il dışından hayvan hastalar da gelerek tedavi görüyor.

Kartal, Çakal, Aslan… Duyan Oraya Gidiyor, Çevre İllerden Gelen de Var - Resim : 1

MARMARA’YA DA HİZMET VERİYOR

Üniversitenin Veterinerlik Fakültesi öğrencileri de uygulamalı eğitim alma imkanı bulduğu hastaneye ilişkin bilgi veren Dekan Prof. Dr. Hasan Alpak, aynı zamanda dermatoloji, kalp damar cerrahisi, ultrasonografi, ekokardiyografi, göz, kulak, burun, boğaz, ağız çene ile diş sağlığı alanlarında İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne de hizmet verdiklerini söyledi.

8 bin metrekare üzerine kurulan hastanenin egzotik hayvanlar bölümleri olduğunu dile getiren Alpak, kartal, şahin, çakal, kurt, aslan ve vaşak gibi hayvanları bu birimde tedavi ettiklerini belirtti.

Kartal, Çakal, Aslan… Duyan Oraya Gidiyor, Çevre İllerden Gelen de Var - Resim : 2

'GÜNDE 200 HASTANIN TEDAVİSİNİ YAPIYORUZ'

Türkiye'de en fazla hasta hayvanın geldiği hastane olduklarını vurgulayan Alpak şöyle konuştu: Doktorant dediğimiz, mezuniyetten sonra veteriner hekimlerin master programlarını yaptığı yerdir burası. Hem doktora eğitimlerini yaparlar veteriner hekim meslektaşlarımız, hem de burada gelen hastalara hizmet verirler. Öğretim elemanlarının yanında çalışanlarımız da var tabii. 50 civarındaki çalışanla da günde yaklaşık 200 hastanın tedavisini yapıyoruz.

Kartal, Çakal, Aslan… Duyan Oraya Gidiyor, Çevre İllerden Gelen de Var - Resim : 3

'RİZE’DEN ŞAHİN GETİRDİM'

Aynı zamanda araştırma uygulama çiftlikleri olduğunu da belirten Alpak “Benim taşıdığım bile olmuştur. Rize'den buraya şahin getirdim bizzat kendi aracımla, tedavi olsun diye. O kadar namlı bir yerdir. O kadar bilinen bir yerdir hocalarıyla” dedi.

Kaynak: AA

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